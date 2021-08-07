Станции метро «Университет» и «Юго-Западная» откроют утром 9 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Утром 9 августа заработают две станции Сокольнической линии столичного метро — «Университет» и «Юго-Западная». Об этом в субботу, 7 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Указанные остановочные пункты будут работать в обычном режиме. При этом расположенная между ними станция «Проспект Вернадского» все еще остается закрытой. На ней продолжаются строительные работы по возведению перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

— Станция «Проспект Вернадского» будет закрыта для входа и выхода до 23 августа. Поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ, — говорится в сообщении.

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