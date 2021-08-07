Пищевые клещи: диетолог объяснила, как распознать продукты с паразитами

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Клещи встречаются не только в природе, но и в некоторых продуктах питания. Эти мелкие насекомые любят обитать в сухофруктах, муке, крупах и даже сыре. Насколько опасны пищевые паразиты, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, присутствие пищевого клеща в продуктах питания не всегда признак того, что еда непригодна. В некоторых случаях насекомых специально добавляют в пищу, чтобы улучшить вкус и придать особый аромат.

— Например, при изготовлении сыров деликатесных сортов технологи специально внедряют клещей, чтобы получить необходимое сбраживание. Как это работает? Клещ ест сыр и начинает вырабатывать продукты жизнедеятельности, под таким воздействием сыр обретает специфический вкус и аромат, — объяснила врач.

При этом клещей добавляют в минимальном количестве, чтобы не навредить.

— Перебор чреват серьезными последствиями. Например, негативная реакция может возникнуть у аллергиков. Что же касается полезных свойств, клещ выделяет продукты жизнедеятельности, которые помогают улучшить обменные процессы в организме и укрепляют иммунную систему, — рассказала Соломатина.

Совсем другая ситуация, по словам врача, может возникнуть при поедании продукта, в котором пищевой клещ поселился самостоятельно.

— Они могут сами заползти в любую пищу: сыр, печенье, хлеб, ягоды, сухофрукты, муку. Как это происходит? Сам человек создает благоприятные условия для появления этих паразитов. Для их жизнедеятельности нужны сырость, отсутствие солнца и плохо проветриваемое помещение, — предупредила диетолог.

Выявить следы пищевого клеща в любом продукте очень просто.

— Куда бы они не поселились, после их появления на хлебе, сыре и любом продукте можно увидеть труху или осадок. Именно эти признаки говорят о наличии проблемы, — пояснила Соломатина.

Эксперт рекомендует не есть такие продукты: возможны сильное отравление, рвота, диарея и обезвоживание. Избавиться от пищевого клеща очень тяжело, помогут только термическая обработка или сильная заморозка.