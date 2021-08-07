Московские врачи вылечили от коронавируса 3576 пациентов за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве полностью вылечились 3576 пациентов. Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

За все время пандемии столичные врачи вылечили 1 386 543 человека.

За минувшие сутки в Москве выявили 2235 новых случаев COVID-19, 782 пациента были госпитализированы в городские медучреждения. Еще 384 человека находятся на ИВЛ.

Фото: Оперштаб

В России за последние 24 часа выявили 22 320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Отмечается, что 8,4 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как в городе принимаются решение об антиковидных ограничениях. По словам главы города, пытаться раз и навсегда зачистить COVID-19, как это делают в Китае, в России невозможно. Для этого пришлось бы вводить «железный занавес», делить страну на отдельные сектора и окружать их военными патрулями. Однако после отмены подобных мер все началось бы заново, добавил мэр Москвы.