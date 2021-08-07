МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре в Москве 7 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

До конца дня в столице ожидаются ливень, гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Москве в субботу, 7 августа.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 7 августа по Москве ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с непогодой в городе водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Горожан предупредили о том, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к аварии. Москвичам рекомендуют избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений.

Также жителей столицы призвали не парковаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Метеоролог Александр Голубев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в эти выходные погода в Москве будет облачной и дождливой, в ряде районов ожидаются грозы. В воскресенье, 8 августа, в течение суток ожидается переменная облачность.