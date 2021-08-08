Дворецкий назвал продукты, которые нельзя есть британской королевской семье

93-летнюю королеву Елизавету II засняли за рулем внедорожника Land Rover / Фото: https://www.instagram.com/lina_dolcevita/

Бывший дворецкий британской королевской семьи Грант Хэрролд рассказал, что королеве Елизавете II и ее родственникам нельзя есть морепродукты.

По словам экс-работника Букингемского дворца, такой мораторий введен из-за риска отправления: королева строго соблюдает это правило и никогда не употребляет мидии, устрицы, крабов и других представителей морской фауны.

Для жены принца Гарри Меган Маркл этот запрет стал неожиданностью. До того, как девушка стала членом королевской семьи, она ела морепродукты практически каждый день.

Хэрролд подытожил, что из-за резкого и неприятного запаха королева и ее приближенные также никогда не едят лук и чеснок, передает ФАН.

Королева Великобритании Елизавета II ведет здоровый образ жизни и уделяет большое внимание правильному питанию. Она пьет много воды, ест фрукты и полезную пищу. Бывший шеф-повар королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, что у королевы всегда было несколько специфических требований к еде, которые неукоснительно соблюдались за столом и на официальных банкетах в Букингемском дворце.