EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами

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Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запускает с 9 августа прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

— Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в 09:00 понедельника, — цитирует сообщение EgyptAir РИА Новости.

По данным авиаперевозчика, в Шарм эш-Шейх будут выполняться три рейса, а в Хургаду — четыре.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.

5 августа посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Москва убедилась: власти Египта кардинально усилили меры безопасности в аэропортах и на курортах. Дипмиссия рассчитывает, что россиян, помнящих о египетском гостеприимстве, ждет комфортный и безопасный отдых, подчеркнул он.