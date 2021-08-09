Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей увеличилось до 91

Полина Долганова

Происшествия
Число госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей увеличилось до 91
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Количество детей, госпитализированных с поезда, следовавшего из Мурманска в Адлер, увеличилось до 91. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил источник в экстренных службах по Краснодарскому краю.

Все дети были отправлены в местные медицинские учреждения, передает ТАСС.

До этого оперштаб по региону сообщал о 87 пострадавших.

По данным СК, ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специально для расследования была создана оперативная группа. Она уже изъяла пробы пищи и воды, а также допросила людей, которые сопровождали отравившихся детей. Расследование продолжается.

Читайте также:
Поездагородской госпитальотравление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте