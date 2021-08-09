Число госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей увеличилось до 91

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Количество детей, госпитализированных с поезда, следовавшего из Мурманска в Адлер, увеличилось до 91. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил источник в экстренных службах по Краснодарскому краю.

Все дети были отправлены в местные медицинские учреждения, передает ТАСС.

До этого оперштаб по региону сообщал о 87 пострадавших.

По данным СК, ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специально для расследования была создана оперативная группа. Она уже изъяла пробы пищи и воды, а также допросила людей, которые сопровождали отравившихся детей. Расследование продолжается.