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Украинская судья объяснила причину победы гимнастки Ашрам на ОИ-2020

Полина Долганова

Спорт
Украинская судья объяснила причину победы гимнастки Ашрам на ОИ-2020
Дина Аверина (на фото в середине) завоевала золотую медаль, ее сестра Арина (на фото слева) стала второй. Бронзовая награда у Лины Ашрам (на фото справа) / Фото: Федерация художественной гимнастики России

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила, почему израильская спортсменка Линой Ашрам заслуженно обыграла российскую гимнастку Дину Аверину на прошедшей Олимпиаде в Токио.

На видео, опубликованном в Instagram-сторис украинской гимнастки Анны Ризатдиновой, судья заявила, что победу в данном случае решила «трудность тела».

— Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счёт более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом, — сказала Виноградная.

Она подытожила, что израильтянка в своем выступлении смогла продемонстрировать более сложные повороты, нежели Аверина.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.

На данный инцидент также отреагировали бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, актриса Мария Кожевникова и многие другие.

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