Движение полностью перекрыто на Ленинградском проспекте из-за ДТП с тремя машинами

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 52 Карта всех событий

Движение на Ленинградском проспекте в сторону области полностью перекрыто из-за ДТП с участием трех машин. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел рядом с домом 52 на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, есть пострадавшие.

— Движение полностью перекрыто, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Позже в ведомстве сообщили, что на участке, где произошло ДТП, осуществляется движение по одной полосе.

Столичная Госавтоинспекция опубликовала статистику ДТП, которые случились в городе на минувшей неделе. Всего за указанный период в столице произошло 133 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли.

Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 60 раз. На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще в восьми случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП десять раз за прошлую неделю.