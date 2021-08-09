Объем контрактов ГЧП в Москве вырос на 89 миллиардов рублей с начала 2021 года

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С начала 2021 года столица заключила 50 контрактов по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП) почти на 90 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за последние восемь лет объем ГЧП-контрактов превысил сумму в 1,1 триллиона рублей.

— Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 миллиарда рублей. Мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 миллиарда рублей, офсетный контракт на 1,1 миллиарда рублей, а также две концессии на 27,4 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

Важной частью ГЧП являются контракты жизненного цикла (КЖЦ). Они предполагают, что поставщик оборудования будет обслуживать и ремонтировать его во время всего срока службы. Подобная технология заключения контрактов позволяет не только получить гарантийные обязательства для госучреждения, но и сохранить долгосрочный спрос на продукцию поставщика.

Благодаря КЖЦ столица смогла обновить парки наземного транспорта, в частности, запустить электробусы — экологичный вид автобусов. Также по этой контрактной технологии город активно закупает медицинское оборудование. Общий объем подобных контрактов, заключенных с 2013 года, составил свыше 570 миллиардов рублей.

— С начала года в столице заключено 43 контракта жизненного цикла на закупку современного медоборудования с десятилетним сервисом на сумму 22,7 миллиарда рублей, в числе победителей конкурсов — ведущие мировые производители высокотехнологичной медицинской техники, — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он также добавил, что объем КЖЦ на обновление транспортной системы города составил 24,1 миллиарда рублей.

Кроме того, город заключает офсетные контракты (вид договора, предполагающий инвестиционные обязательства — прим. «ВМ») и концессии. В обоих случаях новые соглашения позволяют развивать объекты городской инфраструктуры.

На этой неделе эксперты международного кредитного агентства S&P Global Ratings подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне «BBB-» — прогноз «Стабильный».