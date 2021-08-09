Немов назвал ожидаемым результат российских спортсменов на Олимпиаде-2020

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Пятое место российских спортсменов в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио было ожидаемым, но это достойный результат. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя результаты отечественной сборной на играх, заявил, что спортсмены выступили примерно так, как могли. Телеведущий отметил, что сборная России «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы употребляли ранее допинговые препараты.

— Каждый человек имеет свое мнение, я не могу как-то это комментировать. Я считаю, что наши спортсмены выступили достойно. Я так говорил и думал изначально, что если мы в пятерку войдем, это будет великолепный результат, — сказал Немов.

Также он заключил, что отечественные олимпийцы, несмотря на санкции и различные скандалы, — герои.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.