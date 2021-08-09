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Выставка «Советский модернизм» откроется в галерее «Беляево»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Советский модернизм» откроется в галерее «Беляево»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Галерея «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Советский модернизм: Откуда: и Куда:», посвященную отечественной архитектуре 1955–1985 годов.

Посетители увидят более 200 коллекционных объектов советской графической продукции середины ХХ века, включая редкие экспонаты — оригинальные буклеты Всемирных выставок в Брюсселе 1958 и Монреале 1967 годов. Здесь гости выставки смогут узнать смысл архитектурных событий ушедшей эпохи.

Темой проекта стало движение. В 1974 году на беляевском пустыре была разогнана «бульдозерная» выставка. Сейчас зрители смогут посмотреть на ее продолжение.

Здесь есть и современная графика, и инсталляции, и арт-объекты, артикулирующие проблематику архитектурной среды спальных районов Москвы. Масштабная инсталляция, условно воспроизводящая образ типовых станций метро — «Беляево» и «Измайловской», позволит совершить путешествие из одной окраины Москвы в другую по маршруту художников-нонконформистов.

Выставка открыта с 19 августа по 3 октября, сообщается на сайте галереи.

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