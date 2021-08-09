Выставка «Не вижу краев, или Там, где живут драконы» откроется в галерее «На Песчаной»
Галерея «На Песчаной» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку современного искусства «Не вижу краев, или Там, где живут драконы», посвященную теме исследования границ.
Посетители увидят видео, инсталляции, объекты, фото и графику. На примере работ художников зрителю сможет ощутить себя в пограничной зоне, где правила перестают быть догмой, а стадия перехода в иное пространство нормы зависит только от участника процесса и его выбора.
Гибридная концепция проекта объединяет физическую экспозицию, расположенную в галерее, и экспозицию нематериальную, состоящую из виртуальной реальности, видеотрансляций и онлайн-проектов.
Структура проекта не линейна: одна тематическая линия переплетается с другой, тем самым непрерывно направляя внимание наблюдателя к ключевым вопросам определения «границ и крайностей».
Выставка открыта с 11 августа по 12 сентября, сообщается на сайте галереи.