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Выставка «Не вижу краев, или Там, где живут драконы» откроется в галерее «На Песчаной»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Не вижу краев, или Там, где живут драконы» откроется в галерее «На Песчаной»
Фото: Pixabay

Галерея «На Песчаной» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку современного искусства «Не вижу краев, или Там, где живут драконы», посвященную теме исследования границ.

Посетители увидят видео, инсталляции, объекты, фото и графику. На примере работ художников зрителю сможет ощутить себя в пограничной зоне, где правила перестают быть догмой, а стадия перехода в иное пространство нормы зависит только от участника процесса и его выбора.

Гибридная концепция проекта объединяет физическую экспозицию, расположенную в галерее, и экспозицию нематериальную, состоящую из виртуальной реальности, видеотрансляций и онлайн-проектов.

Структура проекта не линейна: одна тематическая линия переплетается с другой, тем самым непрерывно направляя внимание наблюдателя к ключевым вопросам определения «границ и крайностей».

Выставка открыта с 11 августа по 12 сентября, сообщается на сайте галереи.

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