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Путин поручил доложить о доступе российских сельхозпроизводителей к ярмаркам

Василий Плиткин

Экономика
Путин поручил доложить о доступе российских сельхозпроизводителей к ярмаркам
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов России совместно с правительством до 15 августа доложить об обеспечении беспрепятственного доступа отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам и ярмаркам. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, главам субъектов рекомендовано увеличить количество соответствующих торговых объектов «в целях их максимальной доступности для населения».

Уточняется, что подобная мера призвана расширить возможности сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции.

После 15 августа доклад по этому вопросу должен будет представляться один раз в полгода, передает РИА Новости.

В июле Владимир Путин заявил, что в России остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты. Президент обратился к членам правительства с просьбой доложить о ситуации в данной сфере.

Владимир Путинсельское хозяйствоярмарка
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