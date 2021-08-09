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Расписание поездов Казанского направления МЖД временно изменится с 10 августа

Анастасия Колоскова

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Расписание поездов Казанского направления МЖД временно изменится с 10 августа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 10 по 17 августа поезда будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Так, 10–17 августа скорректирован график движения поездов на Казанском направлении в связи с проведением путевых работ на станции Авсюнино и Казанском вокзале, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Так, 10 и 11 августа с 08:00 до 14:00 из-за того, что будет закрыт первый путь на станции Авсюнино, ряд пригородных поездов будет прибывать и отправляться по измененному расписанию. Несколько электропоездов будут следовать по укороченным маршрутам от станций Черусти, Шатура, Куровская и обратно.

Помимо этого, 12 августа с 20:40 до 04:35 и 13 августа закроют третий путь на столичном Казанском вокзале. В этот период изменится время отправления и прибытия некоторых поездов, а также режим остановок. Два электропоезда будут отменены. Речь идет о составе № 7147 Раменское — Казанский вокзал, который отправляется в 21:00 со станции Раменское и № 7148 (Казанский вокзал — Раменское) отправлением в 22:00 с Казанского вокзала.

15 августа с 20:45 до 04:40 и 16 августа на Казанском вокзале закроют первый путь, из-за чего ряд поездов будет курировать по измененному расписанию и режиму остановок.

13–14 и 16–17 августа с 20:30 до 04:25 на Казанском вокзале закроют второй путь. В это время из расписания выведут поезда № 7147 (Раменское — Казанский вокзал) отправлением в 21:00 со станции Раменское и № 7148 (Казанский вокзал — Раменское) отправлением в 22:00 с Казанского вокзала.

В компании обратились к пассажирам с просьбой заранее ознакомиться с расписанием и планировать поездку.

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