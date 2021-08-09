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Тренер «Бенфики» пожелал Витории выиграть все трофеи со «Спартаком» в России

Анастасия Колоскова

Спорт
Тренер «Бенфики» пожелал Витории выиграть все трофеи со «Спартаком» в России
Фото: Twitter / fcsm_official

Португальский специалист Руй Витория, которого назначили главным тренером московского «Спартака», должен быть счастлив в клубе. Об этом заявил главный тренер португальской «Бенфики» Жорже Жезуш, пожелав коллеге выиграть все трофеи в России.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 10 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Спартак» уступил португальской «Бенфике» со счетом 2:0.

— Я хочу выиграть и пройти дальше. Надеюсь, Руй Витория останется в клубе, будет счастлив там. Желаю ему выиграть все трофеи в России. Это важно для него, для португальского футбола. Для нас важна игра не только со спортивной точки зрения. Наконец-то мы сможем сыграть при своих болельщиках, — отметил Жорже Жезуш на пресс-конференции.

По словам тренера, «Спартак» может рассчитывать на успех, и он «будет играть на победу», однако у «Бенфики» есть все возможности, чтобы этого не допустить.

24 мая «Спартак» возглавил главный тренер Руй Витория из Португалии. Последним местом его работы был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

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