СК начал проверку после гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

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Следователи начали доследственную проверку после поломки оборудования в больнице Владикавказа, где скончались девять пациентов. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов в понедельник, 9 августа.

— Согласно сообщению о происшествии, в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания начата доследственная проверка, — рассказал представитель ведомства.

На месте инцидента работают следователи, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приводит слова Гусова РИА Новости.

Пациенты были заражены коронавирусом, они погибли из-за нехватки кислорода после поломки оборудования в больнице. Всего в реанимации был 71 пациент. Не все из этих людей были «на кислороде», уточнил представитель местного минздрава.

Инцидент, по данным врио главы республики Сергея Меняйло, произошел из-за прорыва трубы под землей. Это место уже найдено, его будут раскапывать и восстанавливать коммуникации. По резервной схеме линию подачи кислорода перезапустили из резервных емкостей.