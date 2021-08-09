Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти все столичные водители такси зарегистрировались в системе мониторинга

Анастасия Колоскова

Город
Почти все столичные водители такси зарегистрировались в системе мониторинга
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), которая отслеживает время работы водителей службы такси, в настоящий момент зарегистрировалось около 75 тысяч таксистов Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 9 августа.

— Сегодня цифровые профили КИС «АРТ» получили уже 75 тысяч водителей Москвы и Подмосковья — это почти 100 процентов активных водителей, которые каждый день выходят на линию, — цитирует сообщение департамента Интерфакс.

Систему мониторинга такси запустят в Москве и Подмосковье 14 августа, на две недели позже, чем планировалось.

Цифровой профиль представляет собой своеобразный электронный портрет водителя. Это поможет пассажирам понять, есть ли у таксиста права, разрешение на перевозку пассажиров, судимость, штрафы и так далее. Идентификатор позволит не допускать к вождению таксистов, которые не прошли техосмотр или не имеют других необходимых разрешений, и исключать переработки.

В ведомстве подчеркнули, что водители смогут быть за рулем до 40 часов в неделю. Такое время назвали безопасным для водителя и не ограничивающим его в привычном заработке, добавили в департаменте.

21 июля в столичном департаменте транспорта сообщили, что регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна. Необходимость ввода системы мониторинга в ведомстве объяснили растущим количеством нарушений и аварий с участием такси. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу.

Получить цифровой профиль московские таксисты могут после регистрации на портале госуслуг и в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

Читайте также:
Москватаксиновая система
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте