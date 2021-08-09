Почти все столичные водители такси зарегистрировались в системе мониторинга

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В комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), которая отслеживает время работы водителей службы такси, в настоящий момент зарегистрировалось около 75 тысяч таксистов Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 9 августа.

— Сегодня цифровые профили КИС «АРТ» получили уже 75 тысяч водителей Москвы и Подмосковья — это почти 100 процентов активных водителей, которые каждый день выходят на линию, — цитирует сообщение департамента Интерфакс.

Систему мониторинга такси запустят в Москве и Подмосковье 14 августа, на две недели позже, чем планировалось.

Цифровой профиль представляет собой своеобразный электронный портрет водителя. Это поможет пассажирам понять, есть ли у таксиста права, разрешение на перевозку пассажиров, судимость, штрафы и так далее. Идентификатор позволит не допускать к вождению таксистов, которые не прошли техосмотр или не имеют других необходимых разрешений, и исключать переработки.

В ведомстве подчеркнули, что водители смогут быть за рулем до 40 часов в неделю. Такое время назвали безопасным для водителя и не ограничивающим его в привычном заработке, добавили в департаменте.

21 июля в столичном департаменте транспорта сообщили, что регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна. Необходимость ввода системы мониторинга в ведомстве объяснили растущим количеством нарушений и аварий с участием такси. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу.

Получить цифровой профиль московские таксисты могут после регистрации на портале госуслуг и в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).