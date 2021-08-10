Энтони Блинкен обвинил Россию и Китай в дискредитации США

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Россия и Китай убеждают мировое сообщество в том, что США находится в состоянии упадка. В том числе по этой причине, стране необходимо действовать, чтобы не потерять мировое лидерство. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в университете штата Мэриленд.

По его словам, в отношении США ведется кампания дискредитации. Одна из целей этой кампании — убедить общество в том, что авторитарная система более эффективна, чем демократическая. Этим якобы занимаются российские и китайские власти, таким образом навязывая другим странам свою политику «авторитарного видения мира».

— Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой, — добавил Блинкен.

Госсекретарь обратил внимание на высокую конкуренцию на мировой арене: США понемногу отодвигают на второй план. Так, по объемам инвестиций в инновации в пропорции к ВВП страна находится на девятом месте, а по качеству инфраструктуры на 13-м. По мнению Блинкена, для сохранения глобального лидерства США нужно вкладывать средства во «внутреннее обновление», передает РИА Новости.

Эксперт-американист, политолог-экономист Малек Дудаков рассказал о перспективах улучшения отношений между Россией и США. По его слвоам, отношения стран в ближайшее время не улучшатся, а останутся на прежнем холодном уровне. Точек соприкосновения почти нет, хотя найти возможность для диалога вполне реально: например, тема климата, о котором говорилось на июньской встрече лидеров двух стран в Женеве.