Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили 3072 пациента с коронавирусом за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили 3072 пациента с коронавирусом за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3072 человека за последние 24 часа. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью вылечились 1 395 285 горожан.

За последний день в городе был госпитализирован 781 пациент. Также в российской столице зафиксирован 61 летальный исход. В настоящее время на ИВЛ находятся 392 человека.

За сутки в РФ заболели коронавирусом 21 378 человек. Отмечается, что у 7,2 процента из них не было обнаружено клинических признаков болезни. Летальных случаев за этот период — 792. Вылечились от COVID-19 за сутки 18 729 пациентов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что павильоны «Здоровая Москва» вновь начали работать в столице в обычном режиме с 9 августа.

В конце июня эти павильоны были временно перепрофилированы в пункты вакцинации от COVID-19. По словам мэра, за прошедшее время первую дозу вакцины в них успели получить более 560 тысяч жителей города.

Читайте также:
Москваврачстатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте