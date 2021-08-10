Столичные врачи вылечили 3072 пациента с коронавирусом за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3072 человека за последние 24 часа. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью вылечились 1 395 285 горожан.

За последний день в городе был госпитализирован 781 пациент. Также в российской столице зафиксирован 61 летальный исход. В настоящее время на ИВЛ находятся 392 человека.

За сутки в РФ заболели коронавирусом 21 378 человек. Отмечается, что у 7,2 процента из них не было обнаружено клинических признаков болезни. Летальных случаев за этот период — 792. Вылечились от COVID-19 за сутки 18 729 пациентов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что павильоны «Здоровая Москва» вновь начали работать в столице в обычном режиме с 9 августа.

В конце июня эти павильоны были временно перепрофилированы в пункты вакцинации от COVID-19. По словам мэра, за прошедшее время первую дозу вакцины в них успели получить более 560 тысяч жителей города.