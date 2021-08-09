Сергей Собянин: Павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Павильоны «Здоровая Москва» вновь начнут работать в обычном режиме с 9 августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В конце июня эти павильоны были временно перепрофилированы в пункты вакцинации от COVID-19.По словам мэра, за прошедшее время первую дозу вакцины в них успели получить более 560 тысяч жителей города.

В настоящее время город хорошо обеспечен прививочными пунктами, по этой причине в павильонах «Здоровая Москва» вновь будут проводить профилактические исследования. При этом особое внимание будет уделено профилактике и выявлению осложнений у людей, которые переболели коронавирусом.

Сергей Собянин обратил внимание на пять видов исследований, которые врачи рекомендуют пройти переболевшим коронавирусом. К ним относятся спирометрия, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера, тест с шестиминутной ходьбой, а также рентген органов грудной клетки.

— Все исследования в павильонах «Здоровая Москва» проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте, — написал мэр.

При этом в павильонах будет продолжаться кампания по вакцинации населения от COVID-19.

Также мэр напомнил, что в столице возобновился проект «Спортивные выходные», в рамках которого профессиональные тренеры проводят занятия в парках. Часть этих занятий проходит по выходным рядом с павильонами «Здоровая Москва».

Во вторник, 3 августа, Сергей Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств в столице. Люди, страдающие ревматизм, ревматоидным артритом, острой красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты.

Также пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы при наличии катаракты и глаукомы. Несовершеннолетних детей обеспечат иммуноглобулинами при диагностике первичного иммунодефицита.