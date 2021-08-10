Парк «Патриот» объявил расписание мероприятий Армейских игр

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Военно-патриотический парк «Патриот» с 22 августа по 4 сентября зовет посетителей на Армейские международные игры. Мероприятия Международного военно-технического форума пройдут на территориях парка и полигона Алабино.

Традиционно в программе форума одним из основных мероприятий является конкурс «Танковый биатлон». В период его проведения зрители увидят на полигоне Алабино состязания танковых экипажей стран-участниц на этапе «Индивидуальная гонка», на этапе «Эстафета», в полуфиналах и финалах дивизионов команд этапа «Эстафета».

А в период с 23 по 28 августа состоится программа динамического показа возможностей современных и перспективных экспортно ориентированных образцов российских вооружения и военной техники.

В рамках проведения форума состоится конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

Для зрителей подготовлена культурно-историческая программа, тематические фестивали и мастер-классы.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте парка.