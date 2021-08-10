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Минздрав назвал причину аварии в коронавирусной больнице во Владикавказе

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав назвал причину аварии в коронавирусной больнице во Владикавказе
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Авария в больнице Владикавказа произошла из-за сбоя в работе системы кислородного обеспечения. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

— Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина, — цитирует его РИА Новости.

В понедельник, 9 августа, после поломки оборудования в больнице во Владикавказе погибли девять человек с коронавирусом. Труба с кислородом прорвалась под землей, из-за чего пациентам его не хватило.

По факту происшествия региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

На следующий день в больнице умерли еще двое мужчин.

Во вторник минздрав региона сообщил, что для больных коронавирусной инфекцией в больницах Северной Осетии налажена бесперебойная поставка кислорода.

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