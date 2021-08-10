Украина выразит протест Белоруссии после слов Лукашенко про Крым

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Белоруссии в стране Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД во вторник, 10 августа.

— Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права, — говорится в сообщении на сайте МИД.

9 августа Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. После этого за ним «дело не заржавеет», уточнил президент. Он также добавил, что решится на этот шаг, хотя этому препятствуют многие факторы.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».