Психолог дал советы, как пережить болезненное расставание

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С депрессией на фоне расставания с любимым могут столкнуться люди всех возрастов. Семейный психолог и коуч по отношениям Алексей Скурихин рассказал о шести шагах, которые помогут восстановиться после тяжелого разрыва и начать жизнь с чистого листа.

1. Отпустить прошлое

Избавиться от навязчивых мыслей и снизить уровень стресса после расставания поможет письмо, в котором нужно выразить все негативные чувства к бывшему партнеру. Этот процесс поможет разорвать энергетическую связь и освободить разум.

2. Поблагодарить партнера за опыт

После выплеска негатива в письме важно поблагодарить бывшего возлюбленного за пережитый опыт. Это поможет увидеть переломные моменты в прошлых отношениях и провести анализ ошибок. Психолог отметил, что отправлять такое письмо необязательно, главное в этом способе — дать выплеск эмоциям.

3. Займитесь собой

Нужно сконцентрировать силы на улучшении себя. Можно заняться спортом, найти хобби по душе, сменить прическу или отправиться на шопинг. Это поможет свести страдания на нет.

4. Снимите «якорь»

Ускорить процесс забывания экс-возлюбленного поможет уборка физического и ментального пространство. Психолог рекомендует убрать все памятные предметы, связанные с ним. Кроме того, первое время следует избегать возможности встреч. Эти действия снимут психологический негативный «якорь».

5. Переключитесь

Справиться с депрессией и тревогой помогут новые увлечения. Для этого подойдут вязание, йога или рисование пастелью. При этом нужно полностью сконцентрироваться на выбранном предмете, чтобы избежать шансов возвращения к бывшему в мыслях.

6. Заведите новые знакомства

После этого наступит время для новых знакомств. Не стоит сразу кидаться в омут с головой — нужно просто флиртовать и кокетничать с противоположным полом, пишет издание Wday.ru.

Интегративный психолог и НЛП-тренер Ольга Адрианова ранее рассказала о трех шагах, которые позволят забыть бывшего возлюбленного.