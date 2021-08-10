Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Стали известны подробности смертельного ДТП на Калужском шоссе в Москве. Так, по словам Евгения, жителя Новой Москвы, накануне перед смертельной аварией, которая произошла около 4 часов утра на 36-м километре Калужского шоссе, он видел хозяина автомобиля ВАЗ 21140. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Я видел его одного около часа ночи. Мы с ним из одного поселка, не могу сказать, что мы с ним были шибко близки, но знали друг друга. Обычный парень, ничего плохого не могу сказать. Он, как мне известно, уцелел и не погиб в аварии, получил ушибы, — рассказал он.

Еще один местный житель видел пострадавших в ДТП ребят примерно в 21:00. По его словам, они приехали в магазин. На тот момент за рулем машины находился парень, а не девушка, которая вела автомобиль во время ДТП.

— Когда я видел их, молодой парень был за рулем, — отметил мужчина.

В соцсетях пользователи начали склоняться к тому, что девушка и вовсе не вела машину.

Фото: Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО»

Эту версию подтверждает и руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, сейчас отрабатывается версия о том, что в момент ДТП транспортным средством управлял 23-летний хозяин машины, предположительно, находящийся в состоянии опьянения.

Также прокуратура установила, что в ночь на 10 августа 16-летняя девушка отпросилась у мамы и ночевала у подруги.

Авария произошла в ночь на 10 августа. 16-летняя девушка без водительских прав управляла автомобилем, который влетел в бордюрный камень. От удара машина перевернулась. Девушка погибла, а трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

8 августа на Калужском шоссе также произошло смертельное ДТП. КамАЗ и легковой автомобиль марки KIA столкнулись на 58-м километре трассы. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии.