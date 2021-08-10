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Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах

Иван Юминов

В мире
Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах
Фото: Instagram / nygovcuomo

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо через две недели уйдет в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

— Учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел, — рассказал он.

Доклад прокуратуры штата о его неподобающем поведении содержит множество неточностей, особенно в «том, что касается наиболее тяжелых обвинений», подчеркнул Куомо. Администрацию штата до выборов, которые пройдут в ноябре 2022 года, возглавит замгубернатора Кэти Хокул — она станет первой в истории Нью-Йорка женщиной на этой позиции.

Политик также извинился перед всеми женщинами, которые могли пострадать от его действий. При этом он отметил, что не стремился оскорбить их или поставить в неловкое положение тем или иным образом.

Он никогда не пересекал черту дозволенного в собственном понимании, так как не отдавал отчет в том, «как сильно эта черта сместилась», добавил Куомо. Эти обвинения «политически мотивированны», поэтому губернатор планирует отстаивать собственную невиновность.

Генпрокурор штата Летиция Джеймс 3 августа опубликовала итоги расследования, согласно которым Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. При этом прокуратура пока не стала предъявлять губернатору каких-либо обвинений.

С призывом подать в отставку к нему обратились ряд законодателей Нью-Йорка, мэр Билл де Блазио, а также президент США Джо Байден, отмечает Reuters.

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