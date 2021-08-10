Суд арестовал женщину, которая несколько часов просидела на дереве в Москве

Фото: Пресс-служба суда

Россия, Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Бабушкинский суд Москвы арестовал на шесть дней женщину, которая несколько часов сидела на дереве в парке на северо-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 10 августа.

— Решение принято по части первой статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы», — рассказал представитель суда.

Инцидент произошел 9 августа в Бабушкинском парке. Женщина забралась на дерево, привязала себя ремнем к нему и отказывалась спускаться.

По информации в социальных сетях, таким способом женщина выражала протест против строительства дома рядом с парком. Снять даму с дерева удалось с помощью пожарной лестницы. На месте работали сотрудники МЧС и МВД.