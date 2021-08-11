Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны десять рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.