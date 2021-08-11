Помещение в доходном доме В.И. Мясникова в центре столицы выставили на торги

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большой Козихинский переулок, 4 Карта всех событий

Московские власти выставили на торги нежилое помещение в доходном доме В.И. Мясникова, который находится недалеко от Патриарших прудов. Об этом в среду, 11 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, здание доходного дома имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Приобрести его предлагается предпринимателям. Всего с начала 2021 года бизнесмены купили у города 271 нежилой объект, два из них имели охранный статус.

— Сейчас город предлагает инвесторам помещение площадью 84,7 квадратного метра на первом этаже доходного дома В.И. Мясникова. Оно имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин, кафе или заняться другим видом деятельности, — рассказал заместитель мэра.

Торги состоятся 20 сентября на портале единой электронной торговой площадки. Подать заявку для участия в аукционе необходимо до 13 сентября.

Доходный дом В.И. Мясникова расположен в Большом Козихинском переулке. Его спроектировал и построил для себя в 1902 году архитектор Василий Мясников. Здание является образцом московского архитектурного модерна. После революции 1917 года его национализировали, однако здание сохранило свой исторический облик до настоящего времени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.