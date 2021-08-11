Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московская система электронного голосования выдержала четыре проверки хакерами

Илья Ашуров

Город
Московская система электронного голосования выдержала четыре проверки хакерами
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Проверки с участием «белых хакеров» помогают повысить безопасность системы электронного голосования, а также убедиться в ее устойчивости к взлому. Об этом в среду, 11 августа, заявил представитель «Лаборатории Касперского» Александр Сазонов.

По его словам, подобный опыт — привлечение этичных хакеров для проверки системы на уязвимость — доказал свою эффективность.

— Этот опыт уже был применен. И, более того, были выявлены определенные моменты, в которых система может быть улучшена. Открытый подход к разработке, эксплуатации, к привлечению экспертов помогает достигнуть качества системы, — сказал Сазонов.

За последние два года московская система онлайн-голосования прошла четыре проверки хакерами. Две из них проходили летом 2019 года перед выборами в Мосгордуму. Еще одна - летом 2020 года во время подготовки к референдуму о поправках в Конституцию РФ. Четвертая проверка системы прошла в конце июля этого года. Ни одна из попыток взлома системы не увенчалась успехом, передает «Газета.ru».

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
ВыборыЭлектронное голосованиехакеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Все мнения
О проекте