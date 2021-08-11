Московская система электронного голосования выдержала четыре проверки хакерами

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Проверки с участием «белых хакеров» помогают повысить безопасность системы электронного голосования, а также убедиться в ее устойчивости к взлому. Об этом в среду, 11 августа, заявил представитель «Лаборатории Касперского» Александр Сазонов.

По его словам, подобный опыт — привлечение этичных хакеров для проверки системы на уязвимость — доказал свою эффективность.

— Этот опыт уже был применен. И, более того, были выявлены определенные моменты, в которых система может быть улучшена. Открытый подход к разработке, эксплуатации, к привлечению экспертов помогает достигнуть качества системы, — сказал Сазонов.

За последние два года московская система онлайн-голосования прошла четыре проверки хакерами. Две из них проходили летом 2019 года перед выборами в Мосгордуму. Еще одна - летом 2020 года во время подготовки к референдуму о поправках в Конституцию РФ. Четвертая проверка системы прошла в конце июля этого года. Ни одна из попыток взлома системы не увенчалась успехом, передает «Газета.ru».

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить на официальном сайте мэра Москвы.