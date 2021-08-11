Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Галявиев раскрыл мотив преступления

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Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что мотивом его преступления была ненависть. Об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.

— Он по-прежнему находится в московском СИЗО «Бутырка» в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил из-за ненависти, — рассказали члены ОНК.

Представитель ОНК также добавил, что Галявиев внезапно начать раскаиваться и признавать свою вину, передает RT.

21 июля газета ОНК сообщила, что Галявиева признали невменяемым на момент совершения массовых убийств. Согласно информации ОНК, соответствующее заключение выдал Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

В этот же день Галявиев был переведен после экспертизы в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.