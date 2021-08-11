Петр Толстой проверил ход реконструкции школы № 1363 в Выхино-Жулебине

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой посетил школу № 1363 в Выхино-Жулебине, в которой продолжается капитальный ремонт. После реконструкции в одном из лучших учебных заведений Юго-Восточного округа Москвы внедрят инновационные подходы к обучению.

— Здесь реализуют очень красивый и перспективный проект. Обновленная школа станет не только многофункциональной, но и удобной, родной для учеников, — отметил Толстой.

Школа находится по адресу Ферганский проезд, дом 5, корпус 2, неподалеку от метро «Выхино». Благодаря сильному преподавательскому коллективу и удобному расположению многие москвичи стремятся отдать своих детей в эту школу. Спрос среди горожан не остался без ответа — реконструкция школы идет полным ходом. По словам директора Елены Лавриненко, ремонт должны завершить в кратчайшие сроки.

Фасад и помещения учебного корпуса обновят, полностью реконструируют спортивный и актовый залы, заменят внутренние коммуникации здания. Одним из главных украшений школьного холла станет огромный аквариум с растениями. Кроме того, школа получит современное оборудование для учебных классов. Запланирована и реконструкция двора.

В школе также хотят внедрить современные стандарты образования — углубленно обучать по разным научным направлениям, исходя из индивидуальных особенностей и предпочтений учеников. Также для них планируют проводить тематические экскурсии на площадках предприятий, научных центров и медицинских учреждений.

Ранее Толстой проверил качество ремонта дворов школ в Выхино-Жулебине. Депутат осмотрел школу № 1420 на Самаркандском бульваре, д. 11, к. 2, и школу № 1363 на Ташкентской улице, д. 6, к. 4.