Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первый дом по реновации в Кунцеве передадут под заселение до конца 2021 года

Иван Юминов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый дом по реновации в Кунцеве передадут под заселение до конца 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Передача под заселение дома по программе реновации в Кунцеве планируется до конца года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 11 августа.

— В корпус по адресу Молодогвардейская улица, дом 44 запланировано переселение 60 семей. Это первый дом в районе Кунцево, который будет передан под заселение по программе реновации жилищного фонда, — рассказал руководитель ведомства.

Всего в районе планируется расселить 61 дом общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. Реновация в ЗАО проходит в шести районах, жители 66 домов переселяются или уже завершили переезд.

На западе города в программу включено 559 домов, где проживают 105 тысяч жителей. Для «волнового» переселения жителей в округе подобраны 54 стартовые площадки.

6 августа заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за семь месяцев текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки в рамках программы реновации.

За год также в рамках реновации в городе удалось переселить 10,6 тысячи человек. Почти 3,5 тысячи из них уже получили ключи от новой жилплощади.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы.

Читайте также:
РеновацияМоскваСергей Левкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Все мнения
О проекте