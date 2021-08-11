Первый дом по реновации в Кунцеве передадут под заселение до конца 2021 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Передача под заселение дома по программе реновации в Кунцеве планируется до конца года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 11 августа.

— В корпус по адресу Молодогвардейская улица, дом 44 запланировано переселение 60 семей. Это первый дом в районе Кунцево, который будет передан под заселение по программе реновации жилищного фонда, — рассказал руководитель ведомства.

Всего в районе планируется расселить 61 дом общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. Реновация в ЗАО проходит в шести районах, жители 66 домов переселяются или уже завершили переезд.

На западе города в программу включено 559 домов, где проживают 105 тысяч жителей. Для «волнового» переселения жителей в округе подобраны 54 стартовые площадки.

6 августа заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за семь месяцев текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки в рамках программы реновации.

За год также в рамках реновации в городе удалось переселить 10,6 тысячи человек. Почти 3,5 тысячи из них уже получили ключи от новой жилплощади.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы.