Число удаленных вакансий в столичной службе занятости выросло на 70 процентов

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Количество удаленных вакансий в базе столичной службы занятости выросло в августе на 70 процентов по сравнению с декабрем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Тренд на удаленку служба занятости удовлетворяет: число вакансий в Москве с работой в удаленном режиме выросло в августе 2021 года практически на 70 процентов по сравнению с декабрем 2020 года. Количество таких предложений в базе службы занятости сейчас около 23 тысяч, — приводит слова первого заместителя руководителя департамента Александры Александровой ТАСС.

Она отметила, что удаленные вакансии встречаются в сегменте образования, торговли, финансов, страхования, а также для представителей профессий, которые изначально считались офисными.

По данным департамента, больше всего удаленных вакансий встречается в IT-сфере — около 11,5 тысячи. На втором месте находятся профессии, которые перешли в удаленные из офисных. К ним относятся специалисты кол-центров, менеджеры по подбору персонала и помощники руководителей — количество этих вакансий превышает 6 тысяч. В тройку лидеров входит также сегмент оптовой и розничной торговли — более 2 тысяч удаленных вакансий. В этой сфере чаще всего требуются менеджеры по продажам и по работе с клиентами, ассистенты отдела продаж и другие.

На четвертом месте по количеству вакансий с удаленной занятостью находится сфера финансов и страхования (более 1,8 тысячи), а на пятом — онлайн-образование (500 предложений).

Аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что москвичи, которые ищут работу на рынке труда, претендуют на меньшую заработную плату, нежели им готовы предложить.