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Вышедшая из комы МакSим впервые опубликовала кадры из больницы

Анастасия Колоскова

Общество
Вышедшая из комы МакSим впервые опубликовала кадры из больницы
Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова), которую после выхода из комы перевели из реанимации в обычную палату, опубликовала в соцсетях фото из больницы № 52, где проходит лечение и восстанавливается.

Артистка запечатлела пришедшего к ней в палату волонтера Леонида Краснера. Известно, что с началом пандемии мужчина оставил бизнес, для того чтобы помогать людям в «красной зоне».

— Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым, как с родным! — подписала снимок певица в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Вышедшая из комы МакSим впервые опубликовала кадры из больницыФото: instagram.com / maksimartist

На фотографии мужчина одет в белый халат, исписанный словами поддержки МакSим, сообщает Nation news.

Нужно заметить, что это не первая публикация певицы после выхода из медикаментозного сна. Ранее она сообщала в Instagram о своем самочувствии и благодарила поклонников за поддержку. Певица поделилась, что по-прежнему «очень слаба», у нее начинаются сильные головокружения при попытках ходить.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она идет на поправку и активно общается с персоналом больницы. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

В ближайшее время врачи запретили МакSим петь и летать на самолетах. Представитель артистки сообщила, что поклонникам в течение ближайшего года не стоит ждать от певицы концертов и новых песен, так как ей потребуется долгий восстановительный период.

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