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Открытое горение на заводе «Тепофол» в Кашире ликвидировали

Юлия Курганова

Происшествия
Открытое горение на заводе «Тепофол» в Кашире ликвидировали
Фото: АГН Москва

Открытое горение ликвидировали на заводе «Тепофол» в Кашире. Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В 22.45 объявлена ликвидация открытого горения, передает РИА Новости.

Пожар произошел в среду, 11 августа, на заводе теплоизоляционных материалов в Кашире. Компания специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Она располагается на улице Строительной, 15. Позже сообщили, что пожар локализировали на площади 1000 квадратных метров.

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