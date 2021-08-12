Открытое горение на заводе «Тепофол» в Кашире ликвидировали

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Открытое горение ликвидировали на заводе «Тепофол» в Кашире. Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В 22.45 объявлена ликвидация открытого горения, передает РИА Новости.

Пожар произошел в среду, 11 августа, на заводе теплоизоляционных материалов в Кашире. Компания специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Она располагается на улице Строительной, 15. Позже сообщили, что пожар локализировали на площади 1000 квадратных метров.