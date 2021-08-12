Производственное здание загорелось в Москве
Лермонтовский тупик, 6, строение 1.Карта всех событий
Пожар произошел в производственном здании в столице. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент случился в Лермонтовском тупике, 6, строение 1.
Площадь пожара уточняется.
Открытое горение на заводе «Тепофол» в Кашире ликвидировали. Пожар произошел в среду, 11 августа, на заводе теплоизоляционных материалов.
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