Производственное здание загорелось в Москве

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Лермонтовский тупик, 6, строение 1. Карта всех событий

Пожар произошел в производственном здании в столице. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент случился в Лермонтовском тупике, 6, строение 1.

Площадь пожара уточняется.

Открытое горение на заводе «Тепофол» в Кашире ликвидировали. Пожар произошел в среду, 11 августа, на заводе теплоизоляционных материалов.