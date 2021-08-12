Три человека пострадали в аварии на МКАД с участием двух автомобилей
Россия, Московская область, Реутов, МКАД, 3-й километр Карта всех событий
Авария произошла на внешней стороне на 3-м километре МКАД, в результате пострадали три человека. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», столкнулись две машины. На место происшествия прибыла скорая помощь.
— Перекрыты три полосы движения, — отметил собеседник издания.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Пять человек пострадали при ДТП с двумя автомобилями и автобусом на востоке Москвы. По данным источника «ВМ» в экстренных службах, среди пострадавших есть беременная женщина.
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