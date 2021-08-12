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Один человек погиб при пожаре в частном доме в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в частном доме в Новой Москве
Фото: mos.ru/Юлия Иванко
поселок Михайло-Ярцевское, Карта всех событий

В Новой Москве произошел пожар в частном доме, погиб один человек. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел в поселении Михайло-Ярцевское, СНТ Красная Пахра.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Открытое горение на заводе «Тепофол» в Кашире ликвидировали. Пожар произошел в среду, 11 августа, на заводе теплоизоляционных материалов.

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