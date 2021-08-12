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Шойгу рассказал о сложной военной ситуации в Афганистане

Полина Долганова

Политика
Шойгу рассказал о сложной военной ситуации в Афганистане
Фото: Минобороны РФ

В настоящее время в Афганистане наблюдается более сложная военная ситуация, нежели после вывода из страны российских войск. Об этом в четверг, 12 июля, заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

— Сложнее. Намного сложнее, — сказал он на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, отвечая на вопрос о военной ситуации в Афганистане.

Один из участников встречи показал министру фотографию тридцатилетней давности, на которой Шойгу стоит рядом с, как выразился собеседник, «какими-то талибами*». На это глава Минобороны ответил, что в то время запрещенная на территории РФ организация «Талибан»* еще не была создана.

По словам Шойгу, фотография была сделана в Кабуле, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он отметил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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