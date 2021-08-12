Недалеко от аэропорта Домодедово произошло ДТП с участием грузовика. Видео

Фото: Вечерняя Москва

На дороге в сторону аэропорта Домодедово произошла авария с участием грузового автомобиля. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах» в четверг, 12 августа.

Судя по опубликованным кадрам, из-за аварии перекрыты две из трех полос движения.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.

Трагическое ДТП с участием грузовика произошло вечером 8 августа на 58-м километре Калужского шоссе. КамАЗ и легковой автомобиль марки KIA столкнулись на 58-м километре трассы. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии. После ДТП движение транспорта в направлении Московской кольцевой автодороги было затруднено на участке протяженностью два километра.