Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Недалеко от аэропорта Домодедово произошло ДТП с участием грузовика. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Недалеко от аэропорта Домодедово произошло ДТП с участием грузовика. Видео
Фото: Вечерняя Москва

На дороге в сторону аэропорта Домодедово произошла авария с участием грузового автомобиля. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах» в четверг, 12 августа.

Судя по опубликованным кадрам, из-за аварии перекрыты две из трех полос движения.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.

Трагическое ДТП с участием грузовика произошло вечером 8 августа на 58-м километре Калужского шоссе. КамАЗ и легковой автомобиль марки KIA столкнулись на 58-м километре трассы. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии. После ДТП движение транспорта в направлении Московской кольцевой автодороги было затруднено на участке протяженностью два километра.

Читайте также:
грузовикДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Все мнения
О проекте