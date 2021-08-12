Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о поездке Мишустина на Курилы

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 11 августа в телефонном разговоре с японским коллегой Тосимицу Мотэги указал на неприемлемость заявлений Токио о поездке премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати дипломатического ведомства Николай Лахонин в четверг, 12 августа.

— Что касается беседы Сергея Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Михаила Мишустина в Сахалинскую область, — рассказал представитель МИД.

Лавров в ходе беседы «прямо указал на неприемлемость подобных заявлений», подчеркнул Лахонин. Министр также подтвердил намерение Москвы продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, приводит слова замдиректора департамента сайт МИД.

Мишустин отправился на Дальний Восток и в Сибирь 26 июля. В ходе поездки он посетил Курильские острова — в частности, Итуруп. Также премьер-министр проконтролировал, как выполняются президентские поручения по данному региону.

После этого МИД Японии вызвал российского посла в Токио Михаила Галузина для объявления протеста РФ по поводу посещения Мишустиным Курил. Галузин позже заявил, что протест является «неприемлемым на основании базовой позиции России».

Ситуация с юридическим правом на несколько островов Южных Курил остается неоднозначной. Японская сторона именует их «северными территориями» и настаивает на возвращении островов в состав государства, ставя такой пункт условием заключения мирного договора с Россией, который не был подписан еще после Второй мировой войны. Ссылается Япония при этом на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.