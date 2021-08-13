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Российский триатлонист сдал положительный допинг-тест

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российский триатлонист сдал положительный допинг-тест
Фото: instagram.com/polyanskiy_tri_rus

В допинг-пробе российского триатлониста Игоря Полянского, который принимал участие в Олимпийских играх в Токио, обнаружено запрещенное вещество.

Как рассказали в Международной федерации триатлона, в анализе обнаружен эритропоэтин. Уточняется, что тест был взят во Владивостоке во внесоревновательный период — 21 июля.

Игорь Полянский, который занял на ОИ-2020 43-е место в триатлоне, вправе запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде, сообщается на официальном сайте Международной федерации триатлона.

В Федерации триатлона России заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. В связи с этим в отношении Полянского и его тренеров будет проведено расследование, причем уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований, сообщает ТАСС.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира из-за допингового скандала в российском спорте. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА, смягчив санкции. Однако в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России.

2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг. 10 августа главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский подтвердил, что все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными.

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