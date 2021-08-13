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Тело пассажирки нашли на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Василий Плиткин

Происшествия
Тело пассажирки нашли на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Фото: youtube/Planespotter1

На Камчатке на месте крушения вертолета Ми-8 нашли тело пассажирки. Об этом сообщается в пятницу, 13 августа, на сайте Следственного комитета.

Вертолет нашли в озере на глубине 110 метров. В настоящий момент рассматривается техническая возможность извлечения Ми-8 из воды.

— Кроме того, по уголовному делу в настоящее время проводятся допросы потерпевших, работников ООО АК «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета, допрошен директор ООО «Турист», который организовал туристическую экскурсию, — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский. На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

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