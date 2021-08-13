Кинотеатр «Иллюзион» покажет ретроспективу экранизаций Айтматова

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кинотеатр «Иллюзион» с 17 по 26 августа представит зрителям программу «В соавторстве с землею и водою. Чингиз Айтматов. 10 экранизаций».

Зрители увидят фильмы Ларисы Шепитько, Сергея Урусевского, Андрея Кончаловского, Толомуша Океева и других советских режиссеров, снятые по прозе киргизского писателя. Завершит показы лента Карена Геворкяна «Пегий пес, бегущий краем моря» по одноименной повести Айтматова, ставший победителем Московского кинофестиваля 1991 года — последнего в истории СССР.

В афише также значатся следующие фильмы: «Перевал», «Зной», «Первый учитель», «Небо нашего детства», «Материнское поле», «Джамиля», «Бег иноходца», «Белый пароход» и «Смерч».

Показы пройдут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России. А фильм «Зной» (1962) представит Антон Климов — сын режиссеров Ларисы Шепитько и Элема Климова.

На время ретроспективы в фойе кинотеатра пройдет выставка цветных линогравюр по мотивам произведений Чингиза Айтматова, выполненных художниками Творческо-профессионального объединения «Московский эстамп» Московского союза художников.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.