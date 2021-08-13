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Алана Мамаева записала видеоисповедь о своем разводе

Анастасия Колоскова

Общество
Алана Мамаева записала видеоисповедь о своем разводе
Фото: instagram/alana_mamaeva

Супруга известного футболиста Павла Мамаева Алана откровенно рассказала о своем разводе со спортсменом. Видео с исповедью Мамаевой появилось на сервисе Premier.

— Мы развелись, потому что Паша мне изменил. Первая измена была, когда он сел в тюрьму. Он просидел больше года, я ждала его одна с детьми. Тогда чего он только мне не обещал: писал письма, давал слово сделать счастливой. Я надеялась, что он выйдет и все будет по-другому. Вторая измена произошла недавно. Я узнала об этом случайно. И тут уже все было понятно: по-любому развод. Это такое низкое, мерзкое предательство! Это не просто нож в спину — это топор, который меня добил, — рассказала Алана.

По словам Мамаевой, бывший муж выгнал ее из своей квартиры. Он планировал, чтобы дети остались жизнь с ним под присмотром няни. Однако Алана не согласилась на такие условия и переехала вместе с детьми в небольшую квартиру. В новом жилище старшему ребенку приходится спать на балконе.

Девушка призналась, что спортсмен дает на детей по 12–30 тысяч рублей, однако этих денег им не хватает. Мамаева рассказала, что часто слышит в свой адрес упреки в том, что она бездельница, однако женщина сообщила, что зарабатывается на рекламных постах в Instagram.

Брак Павла и Аланы Мамаевых был заключен более семи лет назад. У Мамаевой на момент создания семьи с футболистом уже был ребенок от первого мужа. У Мамаева в планах даже было усыновление Алекса, но процедура оформления бумаг так и не состоялась. После развода Павел поменял свою позицию и даже отказался от пасынка, чтобы не платить бывшей жене лишние алименты.

Алана Мамаева обвинила своего супруга в измене. Она сообщила, что муж изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Позднее Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. После этого супруги развелись. Адвокат спортсмена предлагал его бывшей жене ежемесячные выплаты в размере 150 тысяч рублей, но девушка посчитала, что нужно бороться до последнего. В июле Алана Мамаева подала исковое заявление в суд, чтобы официально назначить сумму выплат на обеспечение общей дочери Алисы.

10 августа стало известно, что Павел Мамаев подал иски к Алане Мамаевой о разделе имущества, взыскании алиментов и определении места жительства их ребенка.

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