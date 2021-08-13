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Председатель «Деловой России» рассказал о бюджете Москвы в период пандемии

Полина Долганова

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Председатель «Деловой России» рассказал о бюджете Москвы в период пандемии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бюджет Москвы включает в себя немалые средства, в числе которых есть расходы на функционирование таких стратегически важных организаций, как коронавирусный госпиталь, учреждения образования, метро и другие городские предприятия. Об этом рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

По его словам, Москва профессионально управляет своими финансами. Именно это позволило городу своевременно сформировать запас прочности, который помог быстро и корректно отработать повестку пандемии коронавируса.

— Очень важно, что столица в правильный момент вышла на рынок заимствований и разместила облигационные займы. Это позволило не останавливать реализацию инфраструктурных и экологических проектов, а также продолжить выполнение всех заложенных в бюджете социальных обязательств, — подытожил Репик.

До этого мэр столицы Сергей Собянин выделил дополнительное финансирование для программы реконструкции поликлиник.

Москвичи получили уже 23 обновленные поликлиники, еще более 50 реконструируют. По словам мэра, уровень комфорта в них будет несопоставим с предыдущими.

Также Собянин отметил важность паллиативной помощи пациентам и ее сложность. Работы по реконструкции центра власти города планируют завершить до конца 2021 года.

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