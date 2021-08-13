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Следствие требует арестовать пьяного лихача, врезавшегося в автобусную остановку в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Следствие требует арестовать пьяного лихача, врезавшегося в автобусную остановку в Москве
Фото: пресс-служба Гагаринского суда

Следствие просит арестовать пьяного лихача, который накануне влетел в остановку на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали два пешехода. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина в пятницу, 13 августа.

— В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу И. Корнеева по делу, возбужденному по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», — заключила Игошина

Видео: пресс-служба Гагаринского суда

Авария произошла на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая в районе дома 9. Водитель легкового автомобиля выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

За рулем иномарки в момент аварии находился житель Подмосковья — 33-летний Илья Корнеев. Мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя.

В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

У 16-летней пострадавшей диагностирован перелом пальцев правой стопы. 61-летняя женщина находится в реанимации с тяжелой сочетанной травмой, травматической ампутацией правой ноги и переломом левой голени.

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с дорожно-транспортным происшествием на юго-западе Москвы.

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