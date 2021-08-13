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Более 900 детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае из-за подтоплений

Иван Юминов

Происшествия
Более 900 детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае из-за подтоплений
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Более 900 детей эвакуировали из четырех лагерей в Краснодарском крае в связи с подтоплениями. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России в пятницу, 13 августа.

— По состоянию на 19:00 13 августа 2021 года на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено... четыре социально-значимых объекта (детский оздоровительный лагерь «Огонек» в Анапе, детский оздоровительный лагерь «Северянка» в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в селе Ачуево Славянского района — детские лагеря «Лебяжий Берег» и «Ровесник»), — говорится в сообщении.

Из «Огонька» эвакуировали 332 детей, из «Лебяжьего Берега» — 225, из «Ровесника» — 45. Всего эвакуированы 932 ребенка, в местах эвакуации для них организовано питание, отмечается на сайте МЧС.

13 августа в Керчи началась эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. Аварийно-восстановительные работы, как уточнили в МЧС, ведутся в круглосуточном режиме.

В тот же день из-за ожидаемого выпадения большого количества осадков в Анапе ввели режим ЧС. В ликвидации существующих последствий стихии задействованы около 100 человек. Во второй половине дня в городе возможно выпадение до 50 миллиметров осадков.

12 августа синоптик предупредил, что на Крым и Краснодарский край надвигается «библейский потоп». На западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков при месячной норме 44 миллиметра.

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